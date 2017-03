Arrestaties na brand kindertehuis Guatemala

De politie in Guatemala heeft drie mensen gearresteerd naar aanleiding van de brand in een kindertehuis, waarbij vorige week zeker veertig meisjes om het leven kwamen. Het zijn de voormalig minister van Sociale Welvaart, diens onderminister en de directeur van het kindertehuis.

De drie worden moord, mishandeling van minderjarigen en plichtsverzuim ten laste gelegd. De minister en onderminister traden het afgelopen weekend af vanwege de brand. De directeur werd op de dag van de brand al ontslagen.

Ongeregeldheden

De brand brak vorige week woensdag uit nadat enkele tientallen meisjes in een klein klaslokaal waren opgesloten. Door hen op te sluiten wilde de leiding de controle houden, nadat de dag ervoor ongeregeldheden waren uitgebroken in het tehuis.

De meisjes waren in opstand gekomen tegen de slechte leefomstandigheden. Enkelen vielen de leiding aan en sommigen wisten te ontsnappen. De politie bracht hen terug naar het tehuis, waarna zij werden opgesloten in het klaslokaal. Vermoedelijk stak een van hen een matras in brand uit protest tegen de opsluiting.