Kaya beklaagt zich over 'grof' Nederlands optreden

Op het vliegveld van Istanbul zei Kaya dat het haar bedoeling was in het Turkse consulaat in Rotterdam een pleidooi te houden voor een ja-stem bij het Turkse referendum in april en dat ze zich niet wilde mengen in Nederlandse binnenlandse aangelegenheden.

Kaya beschuldigt Nederland van ondemocratisch handelen. Dat land heeft afscheid genomen van de vrijheid van meningsuiting en de bewegingsvrijheid, zei ze.