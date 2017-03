Podcast: het beste uit het Oog

Tussen Nederland en Turkije was deze week veel onenigheid over het bezoek van twee Turkse ministers. Zij wilden naar Nederland komen om campagne te voeren voor een Turks referendum over de uitbreiding van de macht van president Erdogan. De Turken gaan in april naar de stembus. Chris Kijne besprak de hoogoplopende discussie tussen de landen met journalist en oud-Turkije-correspondent Fidan Ekiz.