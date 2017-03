Politieke steun voor kabinetsbesluit: niet met ons laten sollen

Politieke partijen in Den Haag steunen het besluit van het kabinet om de landingsrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in Nederland in te trekken.

PvdA-lijsttrekker Asscher zei in het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen: "Het lijkt me onverstandig als hij zou landen. Ik vind, ook als vicepremier, dat je een lijn moet trekken". Volgens Asscher moeten buitenlandse ministers rekening houden met de openbare orde en veiligheid hier.

"We waren in gesprek met de Turken om te proberen het enigszins in goede banen te leiden. Maar terwijl we in gesprek waren, werden er allerlei dreigementen geuit, door diezelfde minister. Op zo'n moment kun je je niet als land laten chanteren'', aldus Asscher.

Ballen

PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat het besluit nooit zonder de PVV genomen zou zijn. "Rutte heeft alleen ballen als de PVV dat eist en de verkiezingen voor de deur staan", twittert hij. Wilders demonstreerde afgelopen week nog tegen de komst van de Turkse minister voor de Turkse ambassade.

Ook CDA-leider Buma, SP-leider Roemer en GroenLinks-leider Klaver steunen het besluit, zeiden ze bij het NPO Radio 1-programma Kamerbreed. "Nederland kan zo niet met zich laten sollen. Deze man komt er niet in", aldus Buma. Roemer stelt: "Ik sta achter de minister-president. De orde en veiligheid voorop stellen lijkt me wijs". Klaver vindt het onbeschoft hoe Turkije zich opdringt. "Dit zet de diplomatieke relaties met Turkije enorm op het spel en onder druk. De komende dagen worden erg spannend", zegt hij.

Per auto

De vraag dringt zich op wat Nederland moet doen als de Turkse minister besluit te gaan vliegen op een ander land, zoals België en dan alsnog per auto naar Nederland komt. CDA-leider Buma wil dat de auto dan direct gestopt wordt bij de grens. GroenLinks-leider Klaver hoopt dat de Europese landen gezamenlijk een lijn zullen trekken en het niet zullen toestaan dat Cavusoglu ergens anders wel mag landen. "We moeten ons niet uit elkaar laten spelen", aldus Klaver.

Ook ChristenUnie-leider Segers is tevreden over het besluit. Hij zegt: "Het maakt eens te meer duidelijk dat Turkije, waar ook de godsdienstvrijheid onder druk staat, niet bij de Europese Unie hoort." Hij wil ook dat er extra wetgeving komt die het makkelijker maakt om "ongenode gasten met een agenda van onvrijheid" tegen te kunnen houden.

Intimidatie

D66-leider Pechtold twittert: "Erdogan noemt Nederland nazistisch en fascistisch. Intimideert Turkse Nederlanders. Laten we hem een les échte democratie geven!". Wat hij met dat laatste bedoelt, schrijft Pechtold er niet bij.

VNL-leider Roos schrijft op het sociale medium: "Heel goed! Eindelijk toont Nederland ballen!".