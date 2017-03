Wilders bij Turkse ambassade: kabinet reageert veel te zwak

PVV-leider Wilders vindt dat premier Rutte niet genoeg doet tegen de plannen van de Turkse regering om in Nederland campagne te voeren voor een Turks referendum. Hij zei dat bij een protest in Den Haag bij de Turkse ambassade.

Een klein groepje PVV-aanhangers is naar de door Wilders georganiseerde demonstratie gekomen. Wilders staat journalisten in een persvak te woord. De beveiliging is volgens NOS-verslaggever Robert Bas enorm. De politie heeft de omgeving van de ambassade aan de Koninginnegracht afgezet.

"Ik vind het veel te zwak", sprak Wilders. "Hij gaat studeren en uitzoeken wat er moet. Ondertussen is er geen enkel signaal dat ze niet welkom zijn", zei Wilders ter plekke over de reactie van Rutte. "De Turken gaan gewoon naar Duitsland toe, dus wie zegt dat ze aankomend weekend niet gewoon hierheen komen?" Hij wil dat er "stevige maatregelen" komen en dat de Turkse ambassadeur persona-non-grata verklaard wordt.

Dictator

"De Turken moeten in Turkije campagne voeren voor een dictator", zei Wilders. "We kunnen hier op de ons grondgebied niet toestaan dat een dictatoriaal regime, want daarover is iedereen het wel eens, hier gaat lobbyen. We staan hier ook geen demonstraties toe van Noord-Korea of andere verschrikkelijke regimes."