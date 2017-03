Ouders regelen steeds vaker oppas via apps

Volgens oprichter Charlotte van der Straten van Charly Cares kunnen ouders best vertrouwen op de screening die de app doet. "In het gesprek bespreken we achtergrond, specifieke ervaring, kijken we hoe ze zichzelf presenteren en checken we referenties. Als wij geen goed gevoel krijgen, dan krijgen de moeders die de deur opendoen dat ook niet. Bovendien moeten ouders na elke dienst een rating geven. Zo kunnen we de oppassers blijven monitoren."

Structuur

Hoogleraar Fukkink heeft weinig bezwaar tegen de oppas-apps, maar waarschuwt wel voor te veel verschillende oppassen en te weinig structuur. "Last minute elke keer een ander gezicht is niet goed voor kinderen. Ongeacht of de oppas kwalitatief goed is of niet."



Ook emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio adviseert ouders zo vaak mogelijk dezelfde oppas te boeken. "Als een kind wakker schrikt en er staat steeds een ander meisje, is dat niet goed voor het veiligheidsgevoel van een kind."

Dat beaamt Van der Straten. Daarom probeert haar oppasdienst zowel voor de kinderen als de oppas zo vaak mogelijk dezelfde match te maken. Als ouders een oppas boeken via de app verschijnen eerst de oppassen die al eerder zijn geweest. "Maar als je op het laatste moment boekt heb je natuurlijk kans dat bekende meisjes niet kunnen."