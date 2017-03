Cavusoglu wordt hier 'niet in de boeien geslagen' maar hij is ongewenst

Nederland zal op geen enkele manier medewerking verlenen aan een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu. Minister Koenders heeft met hem gebeld om nogmaals te vertellen dat het ongewenst is dat hij hiernaartoe komt.

Cavusoglu wil zaterdag naar Nederland vliegen om hier campagne te voeren voor het referendum, dat president Erdogan meer macht moet geven. Koenders heeft hem gezegd dat ons land op geen enkele manier zo'n bezoek zal faciliteren. Hij wil Cavusoglu ook niet ontmoeten.

Premier Rutte zei in Brussel, waar hij is voor een Europese top, dat dit het zwaarste middel is dat Nederland in kan zetten. "We gaan geen minister van een NAVO-bondgenoot op Schiphol in de boeien slaan."

Het is zeer ongebruikelijk dat Nederland zo handelt bij een bezoek van een bondgenoot. Normaal gesproken krijgt de minister ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een auto met chauffeur en een escorte van motoragenten. Dat zal er nu allemaal niet zijn.

Rutte ging ook nog in op de mogelijkheid dat Cavusoglu vanaf het balkon van de Turkse ambassade of een consulaat een toespraak wil houden, zoals de Turkse minister dinsdag deed in Hamburg. Omdat dat Turks grondgebied is kan Nederland daar weinig tegen doen. Rutte zei dat het kabinet dan zal voorkomen dat er mensen voor de ambassade komen staan.