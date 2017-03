Rechter: geen uitstel voor stempassen buitenland

De rechtbank in Den Haag wil de deadline voor het binnenkomen van stempassen die per post worden verstuurd, niet oprekken. Eelco Keij, kandidaat-Kamerlid voor D66, had de rechter hier in kort geding om gevraagd. Aangezien er gevraagd was om een snelle uitspraak, volgt de motivatie van de rechter voor de afwijzing op een later moment.

Keij eiste dat alle stembiljetten met een poststempel van 15 maart, van Nederlanders die in het buitenland wonen, worden meegeteld voor de Kamerverkiezingen. De regel voor de stempassen die per post worden verstuurd, is dat ze om 15.00 uur binnen moeten zijn. Alles wat later arriveert, wordt niet meegeteld.

Te laat

Keij vroeg om uitstel omdat naar zijn zeggen veel Nederlanders in het buitenland nog geen stempas hebben ontvangen. Volgens Keij wordt door de uitspraak "een groot aantal Nederlanders in het buitenland nu effectief het kiesrecht ontzegd". Keij verwijt de overheid later dan beloofd en zonder aanwijsbare reden de stempapieren te hebben gestuurd. Hij zegt honderden mails met klachten over de vertraging te hebben ontvangen.

Expats kunnen hun stempas per post sturen naar 23 zogenoemde briefstembureaus in Nederlandse ambassades en consulaten en in de gemeente Den Haag. Vanuit die stad wordt het stemproces voor Nederlanders in het buitenland gecoördineerd. Zo'n 77.000 expats hebben zich als kiezer geregistreerd.