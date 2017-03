Opbouw Amerikaans raketschild in Zuid-Korea begonnen

Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen de eerste onderdelen van het raketafweersysteem THAAD naar Zuid-Korea gebracht.

Het schild, waarover al langer wordt gesproken, moet Zuid-Korea bescherming bieden tegen de agressie van buurland Noord-Korea, dat gisteren opnieuw een serie rakettesten uitvoerde.

Zuid-Korea en de VS zeggen dat ze het raketafweersysteem eind dit jaar operationeel willen hebben, maar de plaatsing is omstreden. Niet alleen Noord-Korea, maar ook China beschouwt het als een bedreiging.

Bijgewoond

De raketten die Noord-Korea gisteren heeft gelanceerd waren volgens het staatspersbureau van dat land bedoeld als oefening om Amerikaanse militaire bases in Japan te kunnen raken.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou het afvuren van de vier raketten persoonlijk hebben bijgewoond. Ze kwamen terecht in de Japanse Zee.

In reactie op de rakettesten heeft de Amerikaanse president Trump gebeld met Japan en Zuid-Korea, om zijn steun aan beide landen uit te spreken. De VS en Japan hebben ook een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd, die waarschijnlijk morgen wordt gehouden.

Noord-Korea houdt geregeld rakettesten. Vaak gebeurt dat in dezelfde periode dat Zuid-Korea en de VS ook militaire oefeningen doen in de regio.