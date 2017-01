Trump zet zich in voor bescherming Zuid-Korea

De Verenigde Staten en Zuid-Korea willen hun gezamenlijke verdediging tegen Noord-Korea versterken. President Trump heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Zuid-Koreaanse collega Hwang, meldt het Witte Huis in een verklaring.

Welke afspraken er concreet gemaakt zijn, is onduidelijk. Trump heeft herhaald dat de VS een "ijzersterke" toewijding heeft om Zuid-Korea te verdedigen. Dat kan door Noord-Korea af te schrikken en het volledige scala aan militaire mogelijkheden te benutten, staat in de verklaring.

China

De VS en Zuid-Korea zijn ook het eens over de komst van een Amerikaans afweersysteem dat bedoeld is voor extra hoge (nucleaire) raketten van Noord-Korea. Hwang dringt al langer aan op de installatie van het afweergeschut.

China is fel tegen de komst van het zogenoemde THAAD-systeem; het land zegt dat Amerika met de radar van het systeem ook het grondgebied van China kan scannen.