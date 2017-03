In sectoren met veel computers en telefoons is minder werk

In sectoren waar veel gebruik gemaakt wordt van computers en andere ict is het aantal banen deze eeuw afgenomen, terwijl dat in ict-luwe sectoren juist steeg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeert dat op basis van een analyse van de arbeidsmarkt tussen 2001 en 2015.

Zo is er bij banken en verzekeraars veel minder werk door de digitalisering dan aan het begin van de eeuw. In de zorg en maatschappelijke dienstverlening is het aantal banen nu wel groter dan in 2001. Hoe sterk ict de werkgelegenheid beïnvloed, kan het CBS op basis van deze analyse niet zeggen.

De stijging van het aantal banen in de ict-luwe sectoren was sterker. Daardoor is de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 wel toegenomen.