Fillon verliest steun Franse kiezer

De Franse conservatieve presidentskandidaat François Fillon moet zich terugtrekken uit de campagne. Dat vindt 71 procent van de Fransen, blijkt uit een peiling van de krant Journal du Dimanche.

Fillon, kandidaat van Les Républicains, ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw heeft laten uitbetalen als parlementair medewerker, terwijl ze hoogstwaarschijnlijk niet of nauwelijks in die functie heeft gewerkt.

Ook onder de aanhang van zijn eigen partij verliest Fillon veel steun. Nog maar 53 procent steunt hem, tegen 70 procent twee weken geleden. De meerderheid van de Fransen, 64 procent, wil dat Alain Juppé zijn plaats inneemt.

Leegloop

Vrijdagavond stapte een belangrijke campagneleider uit zijn team op. Eerder vertrokken al twee medewerkers en een woordvoerder. De campagneleider, Patrick Stefanini, had Fillon geadviseerd zijn kandidatuur op te geven nadat justitie een onderzoek was begonnen naar de mogelijke fraude van hem en zijn vrouw. De overige drie teamleden vonden om dezelfde reden dat hij niet kon aanblijven.

Woensdag zei Fillon in een felle verklaring nog dat hij doorgaat. "Ik zal me niet overgeven, ik zal me niet terugtrekken", zei hij na overleg met de partijtop.

In de laatste peilingen staat Fillon ver achter op zijn grootste concurrenten Emmanuel Macron van En Marche! en Marine Le Pen van Front National.

Penelope

De krant sprak zaterdagmiddag met de vrouw van Fillon, Penelope. Daarin zegt zij dat ze nog steeds achter de kandidatuur van haar man staat. Ze zegt dat er een einde moet komen aan de "waanzinnige geruchten" over haar nepbaan en dat ze tegen hem heeft gezegd "dat hij moet doorgaan tot het einde".