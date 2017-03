Presidentskandidaat Fillon verwerpt beschuldigingen en gaat door

François Fillon trekt zich niet terug als presidentskandidaat van de Franse conservatieve partij Les Républicains. Fillon zei in Parijs dat hij zijn campagne voortzet, ondanks de fraudezaak waarin hij met zijn vrouw is verwikkeld.

Fillon legde vanmiddag in Parijs een verklaring af waarin hij fel van zich afbeet. Hij noemde het onderzoek naar hem en zijn vrouw een politieke afrekening.

Fillon wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw jarenlang ruim heeft betaald als parlementair medewerker, terwijl ze zich nauwelijks op haar werk vertoond heeft.

Vanochtend zegde Fillon deelname af aan een prestigieuze landbouwbeurs in Parijs en vervolgens kondigde hij een persverklaring aan. Toen ging het gerucht dat hij zich zou terugtrekken als presidentskandidaat.

Onderzoek

Maar Fillon sprak dus alle aantijgingen tegen en zei dat er grote fouten zijn gemaakt in de juridische procedure die tegen hen gevoerd wordt. Hij en zijn vrouw Pénélope zullen opnieuw gehoord worden door de onderzoeksrechter over de zaak.

De Franse presidentsverkiezingen zijn op 23 april en 7 mei. Marine Le Pen wordt getipt als winnaar van de eerste ronde. Belangrijk is wie dan als tweede uit de bus komt, Fillon of de centrumkandidaat Emmanuel Macron. De Franse opiniepeilers zeggen dat zowel Fillon als Macron in de tweede ronde Le Pen zal verslaan.