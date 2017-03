Turkse bijeenkomst valt ook slecht bij Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam deelt het standpunt van de regering dat de geplande campagnebijeenkomst met een Turkse bewindsman niet wenselijk is. Op 11 maart komt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu naar Rotterdam om Turks-Nederlandse aanhangers van president Erdogan toe te spreken over het referendum van volgende maand.

Het kabinet zal Ankara laten weten dat het zo'n campagneoptreden ongewenst vindt, zei Buitenlandse Zaken vanavond. Aboutaleb houdt de komende dagen nauw contact met het kabinet over de ontwikkelingen rond de komst van de Turkse bewindsman.

De burgemeester kan volgens diens woordvoerder de bijeenkomst alleen tegenhouden als de openbare orde verstoord dreigt te worden. Andere juridische mogelijkheden heeft hij niet.

'Buitengewoon verrast'

De Nederlandse tak van de AK-partij van president Erdogan heeft de uitnodiging voor de bijeenkomst in Rotterdam via Facebook gedeeld. Daar wordt partycentrum Park De Heerlijkheid in Hoogvliet genoemd als locatie voor de politieke bijeenkomst. De eigenaar is "buitengewoon verrast" over alle ophef over het evenement in zijn partycentrum.

Hij werd gisteren gebeld door een hem onbekende organisatie met de vraag of hij plek heeft voor 500 mensen. De eigenaar zegt dat veiligheid voor hem zwaar weegt. "Ik krijg hier iedereen: van Jehovagetuigen tot Latijns-Amerikanen. Zolang de veiligheid gewaarborgd is, is de zaal voor iedereen beschikbaar."

Maar hij voegt er wel aan toe: "Als de overheid of de gemeente de veiligheid niet kan waarborgen, dan pas ik mij aan."