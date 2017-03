Rechters willen Le Pen horen over zaak misbruik EU-geld

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen is door de rechtbank gedagvaard om vragen te beantwoorden over mogelijk misbruik van EU-geld. Le Pen, die ook in het Europees Parlement zit voor haar partij Front National, kwam recent in opspraak vanwege de betaling van fractiemedewerkers door Brussel.

Volgens het Franse Openbaar Ministerie stonden de FN-medewerkers echter op de loonlijst van het partijbureau in Parijs, en waren ze niet actief in Brussel.

Le Pen heeft via haar advocaat laten weten niet in te zullen gaan op de dagvaarding totdat de Franse presidentsverkiezingen achter de rug zijn. De eerste ronde vindt plaats op 23 april, de tweede ronde volgt op 7 mei. In juni kiezen de Fransen vervolgens een nieuw parlement.

Politieverhoor

Eind februari kwam Le Pen ook al niet opdagen voor een politieverhoor in dezelfde zaak. Bij die gelegenheid zei ze dat de verkiezingstijd geen goed moment is voor een juridische procedure, die "objectiviteit en rust" vereist. In verband met de fraudezaak is het partijbureau van het FN al twee keer doorzocht en werden andere partijfunctionarissen ondervraagd.

Le Pen spreekt tegen dat er is gefraudeerd met Brussels geld. Inmiddels houdt het Europees Parlement een deel van haar salaris in, om de ten onrechte uitgekeerde salarissen te compenseren.