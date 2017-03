De discussie over een waardig levenseinde: een overzicht

NVVE

"Aangrijpend", reageert Margo Andriessen, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde op het gesprek in Nieuwsuur. "Het geeft precies aan hoe heftig dit kan zijn." De NVVE is wel blij dat het onderwerp bespreekbaar is gemaakt en dat er een wetsvoorstel is ingediend. "Dat wetsvoorstel is begonnen doordat een grote groep ouderen zich heeft gemeld bij de politiek en instanties. Het wetsvoorstel is op die groep gericht." Daarom is verlaging van de leeftijdsgrens voor de NVVE de eerste stap.

De NVVE wil nu het liefst een leeftijdsgrens van 70 jaar. "Maar zo ver zijn we nog niet. We zijn allang blij als dit wetsvoorstel er bij deze verkiezingen doorkomt. Daarna kunnen we verder kijken", legt Andriessen uit.