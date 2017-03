Het verhaal van Martin Kock: ik wil nu dood

"Ik heb een vorm van levensmoeheid. Ik heb het leven eigenlijk nooit leuk gevonden", zegt Kock. "Vertel me: wat is er leuk aan het leven? Het is toch een constant gevecht? Daar heb ik helemaal geen zin meer in."

Hij heeft progressieve reuma en is bang om dement te worden. Nu hij nog wilsbekwaam is, wil hij uit het leven stappen. "Er zijn een heleboel redenen. Het is niet dat ik vandaag denk: goh, laat ik eens een pilletje inslikken en lekker gaan slapen."