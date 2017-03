Dow Jones voor het eerst boven de 21.000 punten

De beurzen in New York zijn flink hoger gesloten. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index voor het eerst in de geschiedenis boven de 21.000 punten, vooral dankzij banken en andere financiële instellingen. Na een hoogste niveau van 21.169 punten eindigde de index op 21.115,55, een stijging van 1,46 procent. Het was de grootste dagstijging van de index tot nu toe dit jaar.

Het overschrijden van de 21.000 punten-grens komt al snel nadat op 25 januari de mijlpaal van 20.000 punten was bereikt.

De stijging wordt in verband gebracht met de toespraak van president Trump in het Congres. Trump bevestigde zijn plannen voor een grote belastingverlaging en andere voor bedrijven gunstige maatregelen zoals investeringen in de infrastructuur. Volgens een beursanalist vormen die maatregelen een magische cocktail voor de aandelenkoersen.

Snapchat

Verder was er een grote beursgang in de technologiesector. De jongerenapp Snapchat gaat tegen een prijs van 17 dollar per aandeel naar de beurs. Daarmee krijgt het bedrijf Snap een waarde van 23,7 miljard dollar. De inschrijving op de 200 miljoen uit te geven aandelen was tien keer overtekend en dat leidde tot een opbrengst van 3,4 miljard dollar.