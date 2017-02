Israëlisch leger ontruimt huizen kolonisten op Westoever

Met een grote overmacht zijn Israëlische troepen begonnen aan de ontruiming van negen panden in de Joodse nederzetting Ofra op de Westelijke Jordaanoever. Honderden militairen en politieagenten zijn ingezet om de kolonistenfamilies uit te zetten, nadat het Israëlische hooggerechtshof de vernietiging van de negen huizen had verordend.

De huizen zijn neergezet op land dat eigendom is van Palestijnen. Een verzoek om de huizen te ontruimen en vervolgens te verzegelen in plaats van te slopen, werd door de rechter afgewezen. Bij de ontruiming is een 17-jarige jongen aangehouden, omdat hij zich keerde tegen de militairen.

Amona

Bij de actie in Ofra werden veel militairen ingezet om grootschalige onlusten, zoals vier weken geleden bij een andere ontruiming, de kop in te drukken. Op 1 februari werden barricades in brand gestoken en raakten tien agenten licht gewond, toen Joodse kolonisten zich verzetten tegen de ontruiming van de illegale nederzetting Amona op de Westoever.

Een week later stemde de Knesset voor de legalisering van zo'n 4000 huizen van Joodse gezinnen die op Palestijns land zijn gebouwd. Dit initiatief van de ultra-rechtse partijen in de regeringscoalitie had geen betrekking op de huizen in Ofra.

De internationale gemeenschap vindt dat Israël alle huizenbouw op Palestijns gebied moet verbieden, omdat de illegale nederzettingen een vredesregeling met de Palestijnen in de weg staan.