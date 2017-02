Illegale nederzettingen Israël nu per wet legaal

Het Israëlische parlement heeft zo'n 4000 huizen die zijn gebouwd op de privéterreinen van Palestijnen, met terugwerkende kracht gelegaliseerd. In de Knesset stemden 60 van de 120 leden voor de omstreden wet die dat regelt. 52 parlementariërs stemden tegen.

Het gaat om huizen in zestien joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De wet was een initiatief van ultrarechtse coalitiepartijen. Die willen voorkomen dat er joodse nederzettingen moeten worden gesloopt.

Ook leden van Likoed, de partij van premier Netanyahu, stemden voor. Netanyahu was zelf niet bij de stemming, maar zei eerder dat de wet de discussie over de nederzettingen voor eens en altijd moet beëindigen. De gedupeerde grondbezitters krijgen volgens de wet een schadevergoeding.

De Palestijnen zijn woedend over het besluit van de Knesset. President Abbas heeft laten weten dat hij de wet onacceptabel vindt. Hij spreekt van een escalatie, die alleen maar leidt tot meer instabiliteit.

Hooggerechtshof

Mogelijk komt de zaak nu voor het Israëlische hooggerechtshof. Dat kan de wet nog blokkeren. De procureur-generaal heeft al gezegd dat hij het niet eens is met de wet en die ook niet zal verdedigen voor de rechter.

Het hooggerechtshof heeft eerder al besloten dat de kleine nederzetting Amona moet worden ontruimd, juist omdat die was gebouwd op privégrond van Palestijnen.

'Annexatie'

In Israël en daarbuiten is fel gediscussieerd over de wet. Oppositiepartijen spreken van een annexatie van Palestijns gebied en zeggen dat dit nu een zaak is voor het Internationale Strafhof in Den Haag. Ook in Israëlische media zijn wisselende geluiden te horen. De krant Jerusalem Post noemt de wet historisch, terwijl de liberale Haaretz het heeft over landjepik.

De Britse premier May heeft Netanyahu gewaarschuwd voor een afnemend vertrouwen in Israël. Netanyahu was gisteren bij May op bezoek. De Verenigde Naties hebben zich ook kritisch uitgelaten, omdat de wet een zoveelste obstakel zou zijn naar vrede.