Superieure Kodaira pakt WK-goud, brons voor Ter Mors

Nao Kodaira heeft de strijd om de wereldtitel sprint bij de vrouwen geen moment spannend laten worden. De Japanse won in Calgary de eerste drie afstanden, sloot haar toernooi af met een solide race op de 1.000 meter (derde) en mag zich daarom met recht wereldkampioene sprint noemen.

Op de afsluitende kilometer was daardoor alleen de strijd om zilver en brons nog interessant. De Amerikaanse Heather Bergsma reed de beste 1.000 meter in 1.12,28, de tweede tijd ooit én een baanrecord in Calgary.

Jorien ter Mors pakte net als vorig jaar het brons. Ze reed de tweede 1.000 meter in 1.12,58, goed voor de tweede tijd. Zaterdag werd Ter Mors ook tweede op de kilometer, maar dat deed ze wel in een snellere tijd: met 1.12,53 verbeterde ze toen haar eigen Nederlands record.

Ter Mors wint met brons

Dat Ter Mors haar langebaanseizoen nu afsluit met een bronzen WK-medaille geeft haar een tevreden gevoel. Zeker omdat ze tijdens het seizoen twee keer ziek werd.