Ter Mors verrast met record, maar Kodaira wint weer

Nao Kodaira is na een dag sprinten in Calgary duidelijk de snelste schaatsster. De Japanse won bij de WK sprint de 1.000 meter met een evenaring van het baanrecord (1.12,51), nadat ze ook al de 500 meter had gewonnen.

Jorien ter Mors was dit seizoen nog niet in vorm, maar verbeterde in Calgary wel haar eigen nationale record: 1.12,53. Daarmee eindigde ze als tweede op de kilometer, voor de Amerikaanse wereldkampioene op die afstand, Heather Bergsma.

"Ik wist dat het in me zat, maar het was er dit jaar nog niet uitgekomen. Ik ben blij dat ik nu eindelijk mijn winst kon pakken in het laatste rondje", reageert Ter Mors.

In het klassement over de eerste 500 en 1.000 meter staat Ter Mors nog wel 0,12 seconde achter Bergsma, op de derde plaats. De voorsprong van Kodaira is riant: de Japanse heeft 0,69 voorsprong op Bergsma.