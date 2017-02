50Plus gedaald in Peilingwijzer na onduidelijkheid over AOW-standpunt

In de Peilingwijzer is 50Plus gedaald na de verwarring die afgelopen week ontstond over het AOW-standpunt van de partij. De ouderenpartij staat nu op 5-9 zetels, een significante daling ten opzichte van woensdag, toen de partij van Henk Krol nog op 8-10 zetels stond. De daling valt buiten de onzekerheidsmarges van de Peilingwijzer.

De daling in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van zes peilingen, is een direct gevolg van de nieuwste cijfers van Maurice de Hond, bij wie 50Plus vandaag van 10 naar 6 zetels gaat.

Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, wijst erop dat 50Plus ook in het LISS-panel aan het dalen is. Het LISS-panel geeft "een rollend gemiddelde": dagelijks is te zien wat het gemiddelde van de laatste zeven dagen is. Dinsdag stond 50Plus in het LISS-panel op 5,4 procent, vandaag is dat 4,5 procent.