Nagel: Henk Krol heeft AOW-standpunt verkeerd geformuleerd

Partijvoorzitter Jan Nagel neemt afstand van de manier waarop lijsttrekker Henk Krol het AOW-standpunt van zijn partij heeft uitgelegd. "Hij heeft het verkeerd geformuleerd, dat heeft tot misverstanden geleid", zei Nagel op een persconferentie. Daar was Krol niet bij aanwezig. "Hij is druk met de voorbereiding van het NOS-radiodebat van morgen", legde Nagel uit.

Deze week ontstond veel commotie nadat Krol had gezegd dat de AOW-leeftijd zonder problemen terug kan naar 65 jaar. Toen hij werd gevraagd naar de dekking, moest hij toegeven dat het alleen kan als de AOW-uitkering niet langer is gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging.

Dat zou een daling hebben betekend voor de koopkracht van ouderen, maar volgens Krol was het "een kwestie van kiezen tussen twee kwaden."

Belastingverhoging werkenden

Voorzitter Nagel en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen namen daar op de persconferentie nadrukkelijk afstand van. Ze legden uit dat de AOW-leeftijd wel degelijk welvaartsvast kan worden verlaagd naar 65, maar dat er dan wel extra maatregelen genomen moeten worden.

Die bestaan vooral uit bezuinigingen en belastingverhogingen. Zo wil 50Plus de arbeidskorting die werkenden krijgen bevriezen. Ook de lasten voor het bedrijfsleven moeten met 3,6 miljard omhoog. In totaal vindt de partij op die manier 12,6 miljard euro om zijn plannen te financieren.

"Krol had dat er gewoon bij moeten zeggen", zei Van Rooijen. "Maar het was een hectische dag." Nagel zei niet boos te zijn op Krol. "Iedereen kan wel eens een verkeerde formulering kiezen. Maar het is nu hersteld. Er staat een streep onder."