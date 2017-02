Oscars zijn diverser - maar wie kan op tegen La La Land?

Meer dan vorig jaar vertellen de films ook diverse verhalen. Fences gaat over de teleurstellingen van een zwarte vader, Moonlight is een coming-of-age-film over een zwarte homoseksueel. Hidden Figures vertelt het waargebeurde verhaal van de zwarte vrouwen die onmisbaar waren voor de berekeningen van NASA, Loving gaat over de verboden liefde van een witte man en een zwarte vrouw in het zuiden van de VS. In Lion vindt een geadopteerde jongen zijn weg terug naar de sloppenwijken van India.

Maar dan is er nog La La Land. De film geldt nu al als de gedoodverfde winnaar van de Oscars, met een recordaantal van veertien nominaties (evenveel als Titanic en All about Eve). De film wordt geroemd als een Hollywood-musical-oude stijl, maar juist in dit jaar valt ook op hoe wit de film is.