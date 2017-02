Elle van Paul Verhoeven wint Franse filmprijs

Golden Globes

Elle heeft al een aantal internationale prijzen gewonnen. In januari won Elle een Golden Globe voor beste buitenlandse film. Ook toen werd Huppert onderscheiden voor haar hoofdrol. Drie weken geleden won de film in Spanje bij de uitreiking van de Goyas in de categorie beste Europese film.

Elle gaat over een verkrachting van een vrouw die daarna wraak neemt. De film is gebaseerd op de roman Oh. Het was de Franse inzending voor de Oscars, maar viel af in de voorrondes. Huppert maakt nog wel kans op een Oscar voor haar hoofdrol.