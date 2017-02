Weggestuurde voetballertjes mogen weer bij Bladella spelen

De vier jeugspelers die vorige week werden weggestuurd bij voetbalclub Bladella, zijn weer welkom bij hun club. De onenigheid met de ouders van de voetballertjes tussen de 10 en 14 jaar oud is bijgelegd. Gisteren maakte de club al bekend dat er een oplossing werd gezocht.

De voetbalclub liet vanavond aan Omroep Brabant weten dat de jongens "het blauwwitte shirt weer met trots kunnen dragen". Volgens de club is er een positief gesprek geweest met de ouders. Wat er precies is afgesproken is niet duidelijk.

Loten

De club uit Bladel zegde het lidmaatschap van de kinderen op omdat ze te weinig loten verkochten bij de nieuwjaarsloterij. Normaal gesproken worden de kosten van de niet verkochte loten afgeschreven van de rekening van de ouders, maar die wilden niet betalen.

De KNVB vond de gang van zaken niet goed. De bond riep de club op om het besluit terug te draaien omdat de "spelertjes er niet zijn om geld te verdienen voor de club". Bladella gaf geen gehoor aan die oproep.

Bij de Brabantse club kwamen tientallen bedreigingen binnen na het besluit om de jeugdspelers weg te sturen. De politie besloot extra de surveilleren bij de voetbalclub.