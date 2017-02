Jonge politici tekenen manifest voor duurzaamheid

De voorzitters van de tien politieke jongerenorganisaties hebben een manifest opgesteld en ondertekend voor een duurzamer Nederland. Het manifest werd door oud-politicus Jan Terlouw gepresenteerd in De Wereld Draait Door.

In het stuk staan vijf punten die volgens de ondertekenaars moeten worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. De ondertekenaars zijn de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP.

Het manifest was een initiatief van Jan Terlouw, die de jongeren bij hem thuis uitnodigde om het samen op te stellen. Vorig jaar kreeg een pleidooi van Jan Terlouw in De Wereld Draait Door voor onderling vertrouwen, met zijn veelbesproken opmerking over touwtjes uit de brievenbussen, veel aandacht. Precies dat soort vertrouwen was volgens de jongeren nodig voor de totstandkoming van het manifest.

Milieu

De eerste drie maatregelen in het manifest zijn gericht op het milieu. Zo willen de jongeren dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen moeten nemen die er met name op gericht zijn de temperatuurstijging onder de twee graden Celsius te houden.