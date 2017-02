VVD-Kamerlid Potters wordt burgemeester De Bilt

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters wordt de nieuwe burgemeester van De Bilt. Gisteravond werd hij door de gemeenteraad voorgedragen.

Potters zat sinds 2012 in de Tweede Kamer. Hij was onder meer woordvoerder over de langdurige zorg en tot 2016 over integratie. Potters zat gisteravond in het Oekraïnedebat in de Kamer toen hij hoorde dat de gemeenteraad hem als beste kandidaat zag. Tegen het AD zegt hij dat het een jongensdroom is die uitkomt.

Naar verwachting wordt Potters op 4 april geïnstalleerd. Hij volgt partijgenoot Arjen Gerritsen op, die burgemeester is geworden in Almelo.

Potters stond op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen nog op plaats 31. Hij ziet nu af van een eventuele nieuwe termijn in de Kamer.