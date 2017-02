Rutte krijgt steun Kamer voor zijn 'inlegvel' Oekraïne-verdrag

Premier Rutte krijgt steun van een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks voor zijn oplossing om een verklaring toe te voegen aan het verdrag tussen de EU en Oekraïne.

In de verklaring, ook wel inlegvel genoemd, staat onder meer dat het verdrag voor Oekraïne geen opstapje is voor een EU-lidmaatschap. Ook is opgenomen dat aan het verdrag geen rechten kunnen worden ontleend over militaire samenwerking.

De Tweede Kamer had het associatieverdrag met Oekraïne al goedgekeurd, maar door het 'nee' bij het referendum moest de Kamer zich er opnieuw over buigen. Het kabinet is maanden in de weer geweest om een uitweg te vinden.

Ook de Eerste Kamer moet nog over de oplossing van Rutte vergaderen en stemmen. De kans is klein dat dat nog voor de verkiezingen op 15 maart zal zijn. De gemiddelde behandeling van een wetsvoorstel in de senaat is drie maanden.