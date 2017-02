Droom van arm Russisch gezin komt uit dankzij gul NOS-publiek

Het was een spontaan initiatief van een zevental mensen, die onze reportage over Svetlana Ignatjenko en haar 6-jarige tweeling Sergej en Ilija in Tver hadden gezien. Of ze iets voor het gezin konden betekenen, vroegen ze me. Kaartjes kopen voor het circus bijvoorbeeld. Svetlana had gezegd dat ze ervan droomde om daar met de jongens naartoe te gaan. Maar ze heeft het geld niet.

"Mijn eigen kind kwam op het idee", schreef iemand me. "Ze is nog erg jong. Ze vroeg wat ik aan 't lezen was en toen ik dat vertelde, zei ze: 'Wat zielig. Zullen wij dan een kaartje geven?'" Iemand anders schreef: "Mijn hart sprak en wil haar maandverdienste van 120 euro als vriend toesturen."

Dat kwam goed uit, want het Russische staatscircus treedt deze maand op in Tver: