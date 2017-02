Sutton United kan niet stunten tegen Arsenal

Arsenal heeft door een zuinige overwinning op Sutton United de kwartfinales bereikt van de FA Cup. De Gunners waren met 2-0 te sterk voor Sutton, dat uitkomt in de National League, het vijfde niveau in het Engelse profvoetbal.

Sutton stuntte eerder in het toernooi door AFC Wimbledon en Leeds United uit te schakelen. Ook tegen Arsenal stonden ze hun mannetje, maar de individuele kwaliteiten van de Premier League-club gaven de doorslag.

In de eerste helft ging het aanvankelijk gelijk op, maar in de 26ste minuut kwam Arsenal op voorsprong door een goal van Lucas Perez. Na rust zette Sutton nog eens alles op alles, maar was het Arsenal dat opnieuw scoorde: Theo Walcott tikte binnen, zijn honderdste doelpunt voor de ploeg uit Londen.