Montenegro en Rusland botsen over coup- en liquidatiepoging

Het Kremlin ontkent ook maar iets met de couppoging in Montenegro van vorig jaar te maken te hebben. De speciale openbaar aanklager beschuldigde gisteravond Russische overheidsdiensten van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep en plannen om oud-premier Milo Djukanovic te liquideren.

Op 16 oktober vorig jaar, de dag van de parlementsverkiezingen, werden 20 mensen opgepakt die het land waren binnengekomen vanuit buurland Servië. De opzet zou zijn geweest om een pro-Russisch politicus van de oppositie aan de macht te helpen en te voorkomen dat het land lid wordt van de NAVO. In november vorig jaar zei aanklager Milivoje Katnic nog dat er geen bewijs was dat de Russische overheid erbij betrokken was.

Katnic zei volgens persbureau AP gisteravond op tv dat de spil Edoeard Sjisjmakov was, een vermeende Russische spion. Hij was militair attaché in Polen, maar werd in 2014 door de Polen het land uitgezet op beschuldiging van spionage. De Rus zou op een vals paspoort naar Servië zijn gereisd onder de naam Edoeard Shirokov om van daaruit de couppoging in Montenegro te organiseren en aan te sturen. Dat kon volgens Katnic niet zonder hulp van bepaalde Russische overheidsdiensten.

Het Kremlin noemt de beschuldiging onverantwoord en absurd. Woordvoerder Dimitri Peskov zegt dat er geen sprake van kan zijn dat Russen in overheidsdienst zich hebben bemoeid met de interne aangelegenheden van Montenegro. "Rusland heeft zich niet bemoeid, en zal zich ook niet bemoeien, met de interne aangelegenheden van andere landen en in het bijzonder Montenegro, waarmee we een goede relatie hebben", zei Peskov.