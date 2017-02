Zaalhockeysters Kampong stellen plek in Europa Cup veilig

De zaalhockeysters van Kampong hebben zich ternauwernood gehandhaafd in de hoogste divisie van de Europa Cup indoor. De landskampioen uit Utrecht moest in de degradatiepoule in het Zwitserse Wettingen zelf winnen van het Belgische Royal Pingouin en hopen op een nederlaag van concurrent Slavia Praag.

Kampong voldeed ruimschoots aan haar plicht door Royal Pingouin met liefst 6-1 opzij te zetten. Lisette Korink en Fleur de Waard tekenden beiden voor twee treffers. Even later zag de ploeg Slavia Praag met 3-1 verliezen van het Oostenrijkse SV Arminen.

Daardoor passeerde Kampong de Tsjechische vrouwen op doelsaldo, waardoor de kampioen van Nederland ook volgend jaar mag deelnemen op het hoogste niveau.

Amsterdam blij

Dat is goed nieuws voor Amsterdam - dat twee weken geleden Nederlands kampioen werd - en volgend jaar dus meedoet aan de Europa Cup indoor.