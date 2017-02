Kieswijzers genoeg: zoek je bevestiging of sta je voor alles open?

Ook de kwaliteit van sommige kieswijzers laat te wensen over, zegt Rosema. "Er zitten enorme verschillen in. Bijvoorbeeld in hoe vragen zijn gesteld of hoe veel informatie je kunt vinden bij de stellingen." De kwaliteitstoets is daarom geen overbodige luxe, vindt hij. "Er zullen altijd mensen zijn die zich afvragen welke kieswijzer ze het beste kunnen invullen." Doorgaans zijn algemene kieswijzers wel beter dan kieswijzers over één thema of doelgroep.

Vluchtelingen

De kieswijzers van 2017 lijken grotendeels op die van 2012. Stellingen over meer of minder asfalt zijn van alle tijden. "En ook thema's als dierenwelzijn of een groene wereld zijn niet aan één verkiezing te koppelen." Een enkele kieswijzer is wel speciaal gemaakt voor actuele kwesties, zoals die van Vluchtelingenwerk over hoe 'vluchteling-vriendelijk' de elf grootste partijen zijn.