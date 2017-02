Venezuela blokkeert CNN na een verhaal over verkoop paspoorten

Venezuela heeft uitzendingen van CNN verboden, omdat het nieuwsberichten heeft verspreid die als "directe agressie" tegen dat land worden beschouwd.

CNN bracht begin deze maand het bericht dat medewerkers van de Venezolaanse ambassade in Irak 173 paspoorten hebben verkocht aan mensen uit het Midden-Oosten. Sommigen zouden in contact staan met terreurgroepen als Hezbollah in Libanon.

De Venezolaanse vicepresident Tareck Al Aissami zou bij de verkoop betrokken zijn geweest. De verkopen vonden plaats toen hij minister van Binnenlandse Zaken was en verantwoordelijk was voor de paspoortenuitgifte.

Onderzoek

In een reactie op het verbod zeg CNN dat het achter zijn verhaal staat. Daaraan is een onderzoek van jaar voorafgegaan, waarbij duizenden documenten zijn bestudeerd en interviews zijn afgenomen in de VS, Spanje, Venezuela en het Verenigd Koninkrijk.

De Amerikaanse regering kondigde dinsdag sancties af tegen Al Aissami, omdat hij een belangrijke rol in de internationale drugshandel zou spelen. Hij mag de VS niet meer in en zijn banktegoeden daar zijn bevroren.