Amerikanen weren Venezolaanse vice-president om drugshandel

De Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan de nieuwe vice-president van Venezuela. De Amerikanen beschuldigen hem ervan dat hij een belangrijke rol speelt in de internationale drugshandel.

Tareck El Aissami werd in januari door de Venezolaanse president Maduro benoemd tot vice-president. Nu, een maand later, zijn zijn tegoeden door de Amerikanen bevroren en mag hij de Verenigde Staten niet meer in.

Volgens Amerikaanse media wordt er al langer onderzoek naar Aissami gedaan vanwege vanwege vermeende banden met drugshandelaren en militanten in het Midden-Oosten. Zo zouden tientallen frauduleuze Venezolaanse paspoorten in handen zijn gekomen van mensen in het Midden-Oosten, onder wie vermeende leden van Hezbollah.

De Amerikanen hebben ook sancties opgelegd aan Samark Lopez, een rijke Venezolaanse zakenman die gezien wordt als de rechterhand van Aissami.