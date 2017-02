'Kinderen opgegroeid in IS-gebied hebben onschuld verloren'

Er zitten waarschijnlijk zo'n 80 Nederlandse kinderen in IS-gebied in Syrië of Irak. Dat zegt de AIVD in de nota Terugkeerders in Beeld, die vandaag gepubliceerd is. In totaal verblijven er zo'n 190 mensen uit Nederland in gebied dat in handen is van de terreurgroep.

Ongeveer 50 mensen keerden terug uit het gebied en zij kunnen volgens de geheime dienst een gevaar vormen. Ook kinderen die terugkeren naar Nederland vormen een mogelijke dreiging, zegt Rob Bertholee, hoofd van de AIVD. "Vanaf 9 jaar kunnen jongens daar worden opgenomen in trainingskampen. We weten dat kinderen van die leeftijd, en soms zelfs jonger, betrokken zijn geweest bij het uitvoeren van executies of aanslagen."