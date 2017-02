AIVD: nieuwe terugkerende jihadisten gevaarlijker dan voorgangers

De komende tijd zullen er meer jihadistische strijders terugkeren naar Nederland. De dreiging is potentieel groot en kan leiden tot het voorbereiden en plegen van aanslagen. Dat stelt de AIVD in de nota Terugkeerders in Beeld. De toename wordt veroorzaakt doordat IS in Syrië en Irak terrein verliest en de leefomstandigheden er verslechteren.

Hoewel het nog steeds gaat om relatief kleine aantallen, denkt de inlichtingendienst dat de dreiging van nieuwe terugkeerders groter is dan voorheen. Bijna alle afgereisde Nederlanders verblijven inmiddels al langer dan een jaar in het strijdgebied. Vermoedelijk zijn ze ideologische gehard en hebben ze gevechtservaring opgedaan, waardoor hun capaciteiten groter zijn dan eerdere terugkeerders.

Overal vandaan

Een terugkeerder is iemand die met jihadistische bedoelingen is afgereisd naar het strijdgebied in Syrië en Irak, van wie is vastgesteld dat hij het strijdgebied heeft bereikt en die daarna terugkeert naar Nederland. Hier vallen ook jihadisten onder die vanuit een ander land dan Nederland zijn afgereisd en daarna naar Nederland komen. Dat terugreizen kan ook gaan onder dekking van de vluchtelingenstromen.