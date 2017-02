The Phone House is failliet

Telecomwinkelketen The Phone House is vandaag faillliet verklaard. De keten had last van de directe verkoop van mobieltjes door telecomproviders zelf. The Phone House heeft 144 vestigingen, waarvan 74 door franchisers worden gerund. Die franchisevestigingen vallen niet onder het faillissement.

Bij het hoofdkantoor en de eigen winkels van The Phone House werken 806 mensen. Alle winkels blijven voorlopig open. De curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is.

De keten zegt ook last te hebben gehad van de Wet op het financieel toezicht, waardoor het aanbieden van 'gratis' telefoons bij een abonnement beperkt werd. Ook gingen de vergoedingen omlaag die het bedrijf kreeg van telecomproviders voor het aanleveren van klanten.