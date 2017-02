Noord-Korea: lancering raket was succes

Noord-Korea heeft bevestigd dat het dit weekend een test met een ballistische raket heeft gedaan. In een verklaring in Noord-Koreaanse staatsmedia zeggen de autoriteiten dat de lancering een succes was.

Gisteren maakten Zuid-Korea en de Verenigde Staten al gewag van de rakettest. Noord-Korea zou een raket voor de middellange afstand in de Japanse Zee hebben geschoten.

De lancering, die in strijd is met VN-resoluties, werd alom afgekeurd. Zuid-Korea en de VS spraken van een nieuwe provocatie van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Japanse premier Abe noemde de actie "absoluut onaanvaardbaar".

Noord-Korea zegt nu dat het ging om een Pukguksong-2. Dat is een relatief nieuw type raket die kan worden uitgerust met een kernkop. Volgens de verklaring was Kim Jong-un getuige van de test en was hij er "zeer tevreden" over.