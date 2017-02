'Rakettest Noord-Korea ook test voor Trump'

"De test van Noord-Korea met de ballistische raket is naast een oefening, ook een test om te kijken hoe de Amerikaanse president Trump reageert", zegt correspondent Marieke de Vries over de rakettest van de Noord-Koreanen van afgelopen nacht. "Want Trump heeft gezegd keihard op te treden als Noord-Korea buiten de lijntjes tekent."

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigde tijdens zijn nieuwjaarsspeech nog met het testen van een intercontinentale raket, eentje die ook de VS zou kunnen bereiken. "Dat was ook waar eerst aan werd gedacht", zei De Vries. "Maar het is inmiddels duidelijk dat het om een middellangeafstandsraket gaat."

De raket werd afgevuurd vanuit het westen van Noord-Korea en kwam ongeveer 500 kilometer verderop in de zee tussen Noord-Korea en Japan terecht. "Volgens experts is er mogelijk sprake van een nieuw soort raket. Dat baseerden ze op de afstand die de raket aflegde en de manier waarop die vloog", vertelde De Vries.

Oorlogstaal

Het was alweer een tijdje geleden dat Noord-Korea testte met raketten. "Wat ook meespeelt is dat de VS en Zuid-Korea volgende maand gezamenlijk een militaire oefening houden. Dan is het altijd onrustig in Noord-Korea", zegt De Vries. "Dan hoor je altijd oorlogstaal van Kim Jong-un."

Op het moment van de lancering was de Japanse premier Abe op bezoek bij Trump in Florida. "Ze zaten net aan het diner. Op een persconferentie vlak daarna noemde Abe de actie ontoelaatbaar", vertelt De Vries. Trump gaf ook een korte reactie. "Hij zei dat hij bondgenoot Japan altijd zou steunen, maar hij richtte zich niet specifiek op Noord-Korea."

De Zuid-Koreaanse regering heeft een crisisvergadering belegd. Noord-Korea zelf heeft de rakettest nog niet bevestigd.