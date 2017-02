Ploeg voor EK indoor groeit naar dertien atleten

De slotdag van de Nederlandse indoorkampioenschappen in Apeldoorn heeft de Oranje-ploeg vier nieuwe atleten opgeleverd voor de Europese indoorkampioenschappen, die begin maart in Belgrado worden gehouden.

Dertien atleten zeker naar Belgrado

Op de 400 meter voldeden Madiea Ghafoor, Tony van Diepen en Terrence Agard aan de EK-eis, op de 60 meter horden lukte dat Sharona Bakker. Inmiddels staat de teller op dertien atleten die in Belgrado zullen starten, maar de kwalificatieperiode eindigt pas op 19 februari en diverse atleten doen komende week nog limietpogingen.

Ghafoor veroverde de nationale indoortitel op de 400 meter in 52,88 seconden. Dat was ruim onder de EK-limiet van 53,20 seconden. Lisanne de Witte eindigde als tweede in 52,95, maar zij was al geplaatst voor de EK indoor.

Bij de mannen voegden Tony van Diepen en Terrence Agard zich bij de EK-ploeg. De winst op de 400 meter ging naar Liemarvin Bonevacia in 46,82 seconden. Hij was al zeker van een EK-ticket. Van Diepen (tweede in 46,87) en Agard (derde in 46,94) bleven in Apeldoorn ook onder de limiet van 47,20 seconden.