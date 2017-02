Duels met Sparta illustreren nieuwe koers van Ajax

De nieuwe trainer koos in zijn eerste weken nog wel voor dezelfde spelers als zijn voorganger Frank de Boer. Al snel sloeg hij echter, mede ingegeven door de matige resultaten in augustus, aan het puzzelen.

"Het zoeken naar de juiste balans" noemde Bosz dat geregeld in die periode, waarin de puzzel stukje voor stukje in elkaar werd geschoven. Toen de stofwolken waren opgetrokken en Bosz zijn vaste basis-elf had gevonden, bleek die zoektocht ontaard in een grondige verbouwing.

Exit Cillessen, Bazoer, Gudelj, El Ghazi en Dijks

Vijf van de elf spelers die bij de uitwedstrijd tegen Sparta nog in de basis stonden, zijn zelfs al vertrokken bij Ajax. Jasper Cillessen bijvoorbeeld kreeg een mooie kans bij Barcelona en Mitchell Dijks ging bij Norwich op zoek naar speeltijd.

Ook Bazoer (Wolfsburg), Anwar El Ghazi (Lille) en Nemanja Gudelj (Tianjin Teda) vertrokken door de achterdeur, maar niet nadat zij in meer of mindere mate met Bosz in de clinch hadden gelegen uit onvrede over hun beperkte rol bij het nieuwe Ajax.