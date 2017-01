Bosz: El Ghazi te veel bezig met mogelijke transfer

Transfergeruchten

El Ghazi trainde donderdag binnen, terwijl de rest van de selectie op het veld een training afwerkte. "Hij is nog niet weg", aldus Bosz. "Pas als hij overeenstemming heeft met Lille, dan is hij weg. Afgelopen week heeft hij nog wel gespeeld, maar ik stel hem niet op als de onderhandelingen nog bezig zijn."

Andere transfergeruchten, onder andere over Mitchell Dijks en Tim Krul, drukte de Ajax-trainer de kop in. "Ik kan alleen maar afwachten. Krul maakt nog altijd onderdeel uit van onze selectie. Om te spelen, moet hij wel laten zien dat hij beter is dan André Onana. Uiteindelijk is hij afhankelijk van wat wij als trainingsstaf van hem vinden."