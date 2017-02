Abortusartsen willen pil terug in basisverzekering

De anticonceptiepil moet terug in de basisverzekering. Daarvoor pleiten de Rutgers Stichting en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen in het AD, nu blijkt dat het aantal afgebroken zwangerschappen voor het eerst sinds jaren iets is gestegen. De anticonceptiepil wordt nu alleen vergoed voor vrouwen onder de 21 jaar.

In 2015 werden volgens de cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 30.803 zwangerschappen afgebroken. Dat waren er 442 meer dan het jaar ervoor.

Duur

De meeste zwangerschapsonderbrekingen waren bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar, een groep voor wie de pil dus niet gratis is. Hoe het komt dat vrouwen van die leeftijd het vaakst abortus laten plegen is niet duidelijk, zegt Ineke van der Vlugt van de Rutgers Stichting tegen het AD. "We weten nu nog te weinig over de oorzaken. Eén daarvan zou kunnen zijn dat anticonceptie voor sommigen te duur is. Het zou zeker helpen als anticonceptie weer standaard wordt vergoed."

Abortusarts Annet Jansen, die ook voorzitter is van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), ziet vooral dat vrouwen opzien tegen de aanschaf van een spiraaltje. "Dat is een grote uitgave in één keer. Het kan een reden voor vrouwen zijn om voor de pil te kiezen. En die is lastiger in het gebruik, dus daar gaat in de praktijk meer mee mis."

Onderzoek

Beide instellingen willen dat de overheid meer onderzoek doet naar de oorzaken van het toegenomen abortuscijfer. "We willen graag weten welke factoren een rol spelen, zodat we daar invloed op kunnen uitoefenen", zegt Van der Vlugt.