Voor het eerst in jaren iets meer abortussen

Voor het eerst in jaren is het aantal abortussen in Nederland licht gestegen. Volgens cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn in 2015 30.803 zwangerschappen afgebroken, 442 meer dan het jaar ervoor. Sinds 2008 was er een lichte daling. Minister Schippers heeft het rapport van de Inspectie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doordat er in 2015 minder kinderen werden geboren dan in 2014 is ook de zogenoemde 'abortusratio' licht gestegen: dat is het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 levend geboren kinderen. Dat getal, in 2015 8,6, hoort tot de laagste in de wereld, benadrukt Schippers.

Uit de cijfers van de Inspectie blijkt verder onder meer dat in 4,6 procent van de gevallen de abortus werd gepleegd na 'prenatale diagnostiek'. De meeste zwangerschapsonderbrekingen kwamen voor bij vrouwen tussen 25 en 30 jaar.

Het aantal abortussen onder tieners was in 2015 ruim 3000, een daling ten opzichte van de jaren ervoor. In 83 gevallen ging het om een meisje onder de 15.