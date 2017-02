Ook Nadal komt niet naar Rotterdam: het spijt me heel erg

Krajicek is al op zoek gegaan naar een vervanger van formaat, maar kon die niet vastleggen. "Het is natuurlijk een grote domper dat hij er niet is. We hebben in korte tijd contact gehad met de complete top vijf en Roger Federer, maar helaas bleken zij om uiteenlopende redenen niet beschikbaar."

Federer zou vorig jaar naar Rotterdam, maar ook hij trok zich toen een week voor aanvang van het toernooi terug.

Cilic lijstaanvoerder

Door de afzegging van Nadal is Marin Cilic nu de lijstaanvoerder in Rotterdam. De nummer zeven van de wereld staat daarmee net voor Dominic Thiem.