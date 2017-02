Krajicek maakt zich geen zorgen: Nadal gaat zeker komen

Gek genoeg hoorde Davis en Fed Cup-captain Paul Haarhuis pas maandag van het vertrek van Siemerink, terwijl Krajicek het al een poos wist. "Ik heb het er in Australië (waar Haarhuis ook was, red.) met Jan over gehad. Het is jammer voor hem dat hij zijn karwei bij de bond niet heeft kunnen afmaken."

Krajicek voelt er niet veel voor om de KNTLB van advies te voorzien wie de nieuwe TD moet worden en waar de bond op moet letten. "Ze moeten hun eigen koers varen en niet te veel naar anderen luisteren."