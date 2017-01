'Verdachte aanslag Quebec heeft rechts-extremistische ideeën'

De 27-jarige Alexandre Bissonnette die verdacht wordt van de aanslag op de moskee in Quebec, is kort in de rechtbank verschenen. Hem wordt moord op de zes slachtoffers ten laste gelegd, en vijf pogingen tot moord.

De verdachte sprak niet in de rechtbank. 21 februari moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.

Volgens een Canadese mensenrechtenbeweging was van Bissonnette bekend dat hij rechts-extremistische ideeën heeft. Zo steunde hij op Facebook een groep die strijdt tegen de multiculturele samenleving.

Ook zou hij zich op sociale media nationalistisch hebben uitgelaten en sprak hij zijn steun uit voor Marine Le Pen, de leider van de Franse anti-immigratiepartij Front National.

In een interview met de krant Le Soleil vertelt een klasgenoot dat de verdachte een loner is zonder vrienden. Volgens een buurman is het een rustige man die nooit over extremistische politiek sprak.

De Canadese minister van Openbare Veiligheid heeft gezegd dat het niveau van terreurdreiging niet wordt aangepast, en dat het moeilijk is om aanslagen van lone wolves te onderzoeken.

Doden

De aanslag vond kort na 21.00 uur lokale tijd plaats in het Islamitisch Cultureel Centrum in de stad. Onverwacht kwam tijdens de gebedsdienst een man met een automatisch wapen binnen en begon te schieten.

Er waren op dat moment vijftig mensen in de moskee. Zes mensen kwamen om, vijf mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en twaalf mensen raakten lichtgewond.

Spijt

Na de aanslag parkeerde de verdachte twintig kilometer verderop zijn auto en belde het alarmnummer. Volgens Canadese media vertelde hij dat hij spijt had en zelfmoord wilde plegen. Bij zijn arrestatie werden er op de achterbank van zijn auto wapens gevonden.

Eerder waren er twee mannen verdacht. Maar de Canadese politie liet weten dat de tweede verdachte een getuige is. Er wordt niet meer gezocht naar andere verdachten.

Canadees immigratiebeleid

Canada heeft onder premier Trudeau een ruimhartig immigrantenbeleid dat door een ruime meerderheid wordt gesteund. In de Franstalige deelstaat Quebec is er meer discussie over immigranten dan in de rest van het land.

Vorige zomer werd er volgens de krant Le Soleil tijdens de ramadan een varkenskop achtergelaten op de drempel van dezelfde moskee waar nu de aanslag plaatsvond.